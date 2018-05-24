РИАМО - 24 мая. В подмосковном городском округе Истра начались работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, в этом году планируется благоустроить порядка 30 дворов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Одна из первых территорий, где соответствующая работа в настоящее время уже проводится, - это двор на улице Военной в деревне Рычково. На текущий момент подрядная организация проводит работы по замене асфальтового покрытия, устройству парковочных карманов, устройству детской игровой площадки. Уже сейчас на месте установлено несколько опор», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев, выбрать дворовые территории для включения в текущий план благоустройства смогли сами жители.

«Решение о включении дворов в план благоустройства принималось самими жителями посредством голосования на портале «Добродел» прошлой осенью. Так, благодаря голосованию, к примеру, в план был включен двор возле домов №№1,2 по улице Военной в Рычкове», - сказал Дунаев.

Комплексное благоустройство подразумевает доведение шести основных элементов благоустройства до нормативных показателей. К обязательным элементам относятся: наличие детской игровой площадки, контейнерной площадки, озеленения, освещения, парковки, информационного стенда. Все это должно быть в каждом дворе.