РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Житель Подольска пожаловался на яму и куски бетона, которые были оставлены на детской площадке после демонтажа одного из тренажеров, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель горокруга оставил на портале жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке у дома №8 по улице Караваева. Он отметил, что на территории детской площадки был демонтирован спортивный тренажер, и в результате осталась глубокая яма и куски бетона.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено сотрудниками администрации округа. По существу поставленного вопроса сообщаю, что замечания, высказанные жителем, были устранены», – сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Подмосковья и оперативного решения проблем на местах.