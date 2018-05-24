РИАМО – 24 мая. В составе транспортно-пересадочного узла «Профсоюзная» в столице могут появиться стартовые дома по программе реновации жилфонда, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Проект планировки ТПУ «Профсоюзная» был утвержден еще в декабре 2016 года. В настоящий момент рассматривается возможность размещения в его границах домов по программе реновации», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее она сообщала, что сейчас изучается возможность строительства жилья по программе реновации в границах различных будущих ТПУ. В частности, уже известно о планах по строительству жилья для переселенцев программы реновации в составе ТПУ «Марьина Роща» и «Мамыри» в новой Москве.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей.