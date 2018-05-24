РИАМО - 24 мая. Вячеслава Шатровского признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время проведения несанкционированной акции 5 ноября в центре Москвы и приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, утром 5 ноября 2017 года Шатровский, находясь вблизи проведения несанкционированного массового мероприятия на территории Новопушкинского сквера, расположенного по улице Большой Бронной в Москве, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес ему удар кулаком в голову.

«Шатровский признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказала Иванова.

Пятого ноября 2017 года запрещенное в России движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева попыталось вывести на улицы своих сторонников с требованием отставки президента Владимира Путина. Полиция задержала в семи российских городах порядка 450 человек, в том числе около 300 человек в центре Москвы.