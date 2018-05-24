РИАМО – 24 мая. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что отношения между странами развиваются, растет товарооборот, пишет в четверг Газета.ru.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Санкт-Петербург, где в эти дни проходит Международный экономический форум.

«Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить и о двухсторонних отношениях. Отношения развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что торговый оборот между Россией и Францией растет. По итогам 2017 года он увеличился почти на 25%.

Российский лидер отметил, что в первые месяцы этого года рост товарооборота также продолжается.

Макрон, в свою очередь, поблагодарил Путина за гостеприимство и подтвердил, что отношения Москвы и Парижа развиваются.

«Действительно, год тому назад на встрече в Версале мы положили начало интенсивному обмену между нашими странами», – сказал глава Франции.

Кроме того, Макрон выразил уверенность, что, невзирая на сложности, Россия и Франция смогут продолжать эффективно сотрудничать по ключевым вопросам, таким как Украина, Сирия и Иран.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.