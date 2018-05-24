РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 24 мая. Строительство жилого дома на улице Гагарина в подмосковном Жуковском идет в соответствии с графиком, специалисты уже приступили к монтажным работам на объекте, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком объекта выступил ООО «Юпитер». Финансирование идет за счет средств инвестора. Планируемый срок сдачи жилого объекта – IV квартал текущего года.

«В настоящее время (на 24 мая – ред.) ведется монтаж навесного вентилируемого фасада, усиление бетонных конструкций дома. Строительство объекта ведется в соответствии с представленным застройщиком графиком производства работ», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.

По проекту 7-секционный, 26-этажный жилой дом площадью свыше 80 тысяч квадратных метров рассчитан на 1 032 квартиры, из них однокомнатных – 720, двухкомнатных – 168, трехкомнатных – 144. Жилая площадь объекта составляет почти 49 тысяч квадратных метров. На первом этаже планируют разместить офисные помещения общей площадью 2 870 квадратных метров.

При строительстве учтены требования по доступности жилых помещений для маломобильных групп граждан. На прилегающей территории появятся парковочные места, а также детские и спортивные игровые площадки.