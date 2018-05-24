РИАМО – 24 мая. Банк «Возрождение» предлагает оформить индивидуальные пенсионные планы от одного из крупнейших в России негосударственных пенсионных фондов «ГАЗФОНД пенсионные накопления», теперь клиенты банка смогут обеспечить себе долгосрочный источник доходов по окончании трудовой деятельности и сформировать значительную прибавку к страховой пенсии, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Сбережения в виде индивидуальных пенсионных планов формируются за счет личных средств, инвестиционного дохода фонда и налоговых льгот. Воспользоваться услугой могут клиенты старше 18 лет. Минимальный период накопления составляет 7 лет, минимальный размер единовременного взноса – 30 тысяч рублей, максимальный – не ограничен. Остальные дополнительные взносы вносятся участником произвольно на любую сумму от 1 тысячи рублей и с любой периодичностью в течение всего периода накопления», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина отметила, что в кредитной организации рады пополнить линейку удобных и полезных банковских продуктов новым предложением, предоставив клиентам возможность самостоятельно сформировать источник дохода и обеспечить себе и своим близким достойный уровень жизни при выходе на пенсию.

«Хотелось бы особо отметить, что партнерство с одним из крупнейших российских фондов гарантирует нашим клиентам высокий уровень сервиса, надежное и качественное управление пенсионными накоплениями», — добавила она.

Первый заместитель генерального директора НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» Антон Шпилев уточнил, что еще в конце прошлого года организация начала планомерное подключение их партнеров к информированию граждан о возможности самостоятельного формирования пенсионных накоплений с помощью пенсионных планов фонда.

«В этом году работа продолжается, ряд крупных банков уже при оформлении перевода накопительной пенсии предлагает клиентам пенсионные планы. Сотрудничество с банком «Возрождение» позволит еще больше увеличить территорию охвата нашими услугами», — уточнил Шпилев.

Дополнительными преимуществами индивидуального пенсионного плана являются повышенная, по сравнению с вкладами, доходность, возможность получения социального налогового вычета на сумму взносов (в пределах 120 тысяч рублей в год), возможность заключения договора в пользу близких, защита накоплений от третьих лиц, раздела имущества и ареста.

Оформить индивидуальный пенсионный план можно в любом отделении банка «Возрождение». Узнать более подробную информацию можно на сайте www.vbank.ru в разделе «Негосударственное пенсионное обеспечение» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).