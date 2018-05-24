РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В четверг депутаты совета депутатов Подольска проголосовали за проведение публичных слушаний по исполнению бюджета горокруга 7 июня, сообщил председатель совета Дмитрий Машков.

В четверг в Подольске состоялось очередное заседание совета депутатов, в повестке стояло 11 вопросов, в том числе о внесении изменений и дополнений в уже принятое решение «О бюджете городского округа Подольск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

«Чтобы рассмотреть проект решения совета депутатов по исполнению бюджета за 2017 год, нужно назначить публичные слушания. Предлагаю их провести 7 июня на 11:00 в зале заседаний администрации горокруга на улице Кирова, 4. Воздержавшихся и проголосовавших против нет», – сказал Машков.

Проект решения Совета депутатов горокруга Подольск «Об исполнении бюджета городского округа Подольск за 2017 год» опубликуют в средствах массовой информации. Кроме того, утвержден состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний, на которые пригласят участников бюджетного процесса.