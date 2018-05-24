В мае в Подмосковье заработали кинотеатры под открытым небом, и теперь жители региона в хорошую погоду могут смотреть новинки кино в парках на открытом воздухе. Всего в этом году кино под открытым небом будут показывать более 50 подмосковных площадок. По данным Минкультуры Подмосковья, за летний период бесплатные кинопоказы проекта посетят около 65 тысяч зрителей. Где открылись летние кинотеатры в Московской области, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области.

Гид по летним кинотеатрам 2018 в парках Подмосковья >>