РИАМО - 24 мая. После зимы на дорожном покрытии в пешеходной зоне возле Банного пруда и вдоль реки Копнинки в подмосковном Сергиевом Посаде обнаружились повреждения, подрядчик отремонтирует их по гарантийным обязательствам, сообщается на сайте газеты Сергиево-Посадского района «Вперед».

«Основные повреждения – сколы на плитке и задетые уборочной техникой бордюры. То, что требует замены, поменяют, остальное приведут в надлежащий вид. Строители предупредили, чтобы жители не пугались отсутствия установленных на пешеходной зоне лавочек – их временно демонтируют, чтобы восстановить покрытие под ними. Через неделю все вернут на прежнее место», — говорится в сообщении.

Строители также решили заменить несколько опор освещения – они теперь будут значительнее выше. Причина — вандализм: подростки виснут на столбах и разбивают лампы.

«На газоне вдоль пруда и речки уже посеяли траву, видны первые всходы. В местах, где растительность не взойдет, позже процедуру повторят по новой. На днях к работе по благоустройству пешеходной зоны должны подключиться цветочники, и клумбы наконец приобретут достойный вид», — добавляется в сообщении.

Благоустройство начали и на противоположном берегу Банного пруда, где был понтонный мостик и жители кормили гусей и уток. Уже виден контур дорожки от пруда до проезжей части по направлении к роднику. Тропинку уложат плиткой. По словам строителей, понтон восстанавливать не будут, ограничатся благоустройством зоны набережной. Уток можно будет кормить и оттуда.