РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В подмосковном Подольске после жалобы жителя отремонтировали автодорогу на территории АЗС на Пионерской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неудовлетворительное состояние проезжей части. Он отметил, что на выезде с АЗС на Пионерской улице имеются многочисленные ямы.

«На обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу некачественного дорожного полотна на Пионерской улице, дом 1В на территории АЗС сообщаю, что работы по ремонту дорожного полотна выполнены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.