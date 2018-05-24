РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мая. Начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян в четверг провел личный прием граждан, он ответил на вопросы участников долевого строительства жилых комплексов в Подольске, Реутове и Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы участников долевого строительства жилых комплексов «Пятницкие кварталы» в Красногорске, «Новокосино 2» в Реутове, «Шепчинки» в Подольске. На личном приеме также были даны разъяснения по включению граждан в реестр пострадавших граждан», – сказал Гарибян.

Он уточнил, что все вопросы взяты надзорным органом на особый контроль. Также Гарибян поручил профильным управлениям взять все вопросы на дополнительную проработку.