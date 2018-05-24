РИАМО - 24 мая. В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал два соглашения с Агентством стратегических инициатив, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Одно из соглашений касается взаимодействия в реализации лучших региональных практик и инициатив социально-экономического развития.

«Подписанное с АСИ соглашение открывает возможность к обновлению систем жизнеобеспечения городов Московской области, это водо-, теплоснабжение, это приведет к замене устаревшего оборудования, которое строилось в 60-70-е годы, внедрению новых автоматизированных технологий, которые позволят обеспечивать ресурсо-, энергосбережение», - сказал журналистам директор Мытищинской теплосети, работник «Мособлэнерго» Юрий Казанов.

Второе соглашение подписано в рамках реализации на территории Московской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».

Со стороны Подмосковья соглашения подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Со стороны АСИ - генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.