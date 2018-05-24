РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В Наташинском парке Люберец 26 мая пройдет фестиваль парковой культуры, в рамках которого жителям предложат заняться спортом, потанцевать и поучаствовать в благотворительной акции, сообщается в официальной группе парков культуры и отдыха городского округа Люберцы в соцсети «ВКонтакте».

«В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» 26 мая состоится фестиваль парковой культуры, который пройдет под девизом «Будь в движении!». Жителям предложат посетить мастер-классы, занятия йогой и пилатес, интеллектуальные занятия для детей, танцевальные мастер-классы, открытый лекторий, старт parkrun и многое другое», – отмечается в сообщении.

На площади для народных гуляний состоится ярмарка бесплатных подарков. Принцип ярмарки прост: любой желающий сможет забрать все, что ему нужно, будь то книги, игрушки, одежда или обувь. Ранее все это собирали участники благотворительной акции «Добрый шкаф».

На мероприятия приглашаются многодетные и нуждающиеся семьи, люди старшего поколения и просто те, кто любит давать вещам вторую жизнь. Желающим стать волонтерами на ярмарке можно оставить заявку по почте: lubercypark@yandex.ru.