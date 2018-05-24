РИАМО - 24 мая. С четверга в Московском зоопарке перестали принимать карты «Тройка» для оплаты входа, работа терминала будет восстановлена в ближайшее время, сообщается на сайте зоосада.

«С 24 мая проход на территорию Московского зоопарка по карте «Тройка» временно не будет осуществляться по техническим причинам. Мы приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, работа терминала карты «Тройка» будет восстановлена в ближайшее время.

Кроме зоопарка, по «Тройке» можно оплатить вход в Третьяковскую галерею, Московский планетарий, музей Советских игровых автоматов, парк «Зарядье». Зимой по карте можно пройти на катки парка Горького, ВДНХ, а также на ГУМ-каток.