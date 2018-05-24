РИАМО - 24 мая. Объем инвестиций, которые Подмосковью удалось привлечь с помощью соглашений, подписанных на форуме в Петербурге, выше на 15-20%, чем год назад, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«Мы увеличиваем объем инвестиций даже по сравнению с прошлым годом. Мы растем по объему подписанных соглашений, в рамках Питерских форумов текущий форум идет с увеличением 15-20%», - сказал Буцаев.

Он подчеркнул, что все соглашения, подписанные в рамках предыдущих форумов, либо реализованы, либо находятся в работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил итоги первого дня ПМЭФ-2018, в течение которого Подмосковье подписало ряд соглашений и провело встречи с инвесторами.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.