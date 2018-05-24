РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Дефицит бюджета горокруга Подольск увеличится на 12,4 миллиона рублей, доходы будут уменьшены за счет сдвига сроков финансирования строительства двух школ в горокруге, сообщила председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации горокруга Светлана Коткова.

В четверг в Подольске состоялось очередное заседание совета депутатов, в повестке стояло 11 вопросов, в том числе о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение «О бюджете Городского округа Подольск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Заседание вел председатель совета депутатов Дмитрий Машков.

«С учетом предлагаемых изменений размер дефицита бюджета увеличивается на 12,4 миллиона рублей и составит 559,7 миллионов рублей, или 10,37% и соответствует ограничению, установленному бюджетным законодательством РФ», – сказала Коткова.

По ее словам, доходы бюджета горокруга на 2018 год планируется уменьшить в том числе за счет уменьшения безвозмездных поступлений из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные организации с целью обеспечения односменного режима обучения в сумме 446,2 миллионов рублей.

При этом увеличивается субсидия на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах в сумме 1,7 миллиона рублей. Предусмотрена субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях Подмосковья в сумме 38 миллионов рублей (школа №28).

Заместитель главы администрации Подольска по строительному комплексу Петр Гапонов пояснил, что в настоящее время в горокруге начали строительство одной школы в Дубках, а осенью направят 600 миллионов рублей на строительство еще четырех образовательных учреждений. Сроки завершения строительства еще двух школ сдвинутся с 2020 до 2024 года.