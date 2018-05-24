РИАМО - 24 мая. Индустриальный парк «Кашира», который появится в Подмосковье, может получить статус особой экономической зоны, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В четверг в рамках первого дня работы Петербургского международного экономического форума губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Кашира» Евгений Осин подписали соглашение о создании в 2019 году индустриального парка «Кашира».

«Самые важные соглашения, которые мы подписали сегодня в сфере промышленности и индустриальных парков - это соглашение о создании нового индустриально парка «Кашира», мы также в дальнейшем планируем присвоить ему статус особой экономической площадки. Очень перспективная территория, с достаточно хорошим энергетическим балансом, который позволяет привлекать высокотехнологичные производства, нуждающиеся в большом объеме энергии», - сказал Буцаев.

Также Буцаев высказал мнение, что ПМЭФ-2018 проходит для Подмосковья «в хорошем темпе».

В индустриальном парке «Кашира» планируется создать более 1,7 тысячи рабочих мест. Инвестиции в инженерно-транспортную инфраструктуру оцениваются в сумму не менее 215 миллионов рублей.

Ранее Воробьев высоко оценил итоги первого дня ПМЭФ-2018, в течение которого Подмосковье подписало ряд соглашений и провело встречи с инвесторами.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.