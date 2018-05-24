РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Жительница микрорайона Львовский Подольска пожаловалась на бродячих собак, которые бегают по рынку на улице Горького и пугают детей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на бродячих собак, которые бегают по рынку в микрорайоне Львовский на улице Горького. Она отметила, что собаки пугают детей, роются в помойках и бегают стаями.

«Работы по отлову безнадзорных животных в микрорайоне Львовский выполняются подрядной организацией по заявкам, поступившим от населения в территориальный отдел. С 1 января 2018 года на территории микрорайона было отловлено и отправлено на передержку 17 безнадзорных собак. Очередной отлов проводился в четверг в том числе по адресу, указанному в обращении - в районе улицы Горького и Привокзальной площади», - сказал замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.