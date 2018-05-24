РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Представители Подольска стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска в четверг прошел региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В нем приняли участие 13 лучших пар со всего Подмосковья, которые представляли себя в четырех номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья» и «Семья – хранитель традиций».

«По итогам конкурса Владимир и Ксения Сорокины и их дети Анна, Марья и Прохор из Подольска стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Лучшей среди многодетных семей стала семья Дедюн из Королева, семья Еркуловых из Дмитровского городского округа заняла первое место среди сельских семей, а самой лучшей семьей – хранителем традиций стали Терентьевы из Коломны», – говорится в сообщении.

От Подольска в мероприятии участвовали две семьи – Сорокины и Зайцевы. По итогам выступлений конкурсантов жюри назвало победителей и призеров в каждой номинации.

Заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и информационной политики Ирина Бабакова, поблагодарила министерство социального развития Московской области за прекрасную возможность познакомиться с самыми активными семьями нашего субъекта федерации.

Кроме того, по словам Бабаковой, количество многодетных семей в Московской области растет, а в Подольске на сегодняшний день живут более 2,6 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 8 тысяч детей.