РИАМО - 24 мая. Девять столетних работающих пенсионеров проживают в столице и один – в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

«Десять столетних и при этом, работающих пенсионеров проживают в Москве и Московской области. Из них девять человек живут в Москве и один – в городе Жуковский Московской области. Четыре столетних пенсионера имеют год рождения 1917-й, пять человек – 1918-й и один – 1916-й», - отмечается в сообщении.

Трое столетних пенсионеров живут в Северо-Восточном административном округе Москвы, трое - в Западном и по одному в Северном, Юго-Западном и Центральном округах. При этом двое долгожителей живут на одной улице и в одном доме – на улице Кибальчича.

В то же время большинство долгожителей – четверо - родились в декабре 1917 года, трое – в марте 1918 года, трое - в январе, из них двое в 1918 году, а один – в 1916 году.