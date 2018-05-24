РИАМО - 24 мая. Подмосковные власти развивают в регионе государственно-частное партнерство, допуская бизнес в те сферы, где он работает эффективнее власти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на панельной сессии «Вызовы новой экономики. Как меняется частный и государственный сектор» в рамках ПМЭФ-2018 в четверг.

Подмосковная делегация принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, который продлится по 26 мая.

«Мы активно развиваем государственно-частное партнерство, пускаем бизнес туда, где он сделает проще и лучше, нежели муниципальная или региональная власть», - сказал Воробьев.

Губернатор также отметил, что в Московской области активно внедряют инновации.

«Треть бюджета Московской области - это торги, начиная от канцелярии, заканчивая покупкой оборудования. У нас первых в стране сделан портал за контролем по исполнению контрактов. У нас 400 тысяч контрактов, соответственно, наша структура позволяет мониторить, сопровождать. Эти все инновации мы стараемся у себя реализовывать», - подчеркнул Воробьев.

Ранее Воробьев высоко оценил итоги первого дня ПМЭФ-2018, в течение которого Подмосковье подписало ряд соглашений и провело встречи с инвесторами.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.