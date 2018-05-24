РИАМО - 24 мая. Температура воздуха может понизиться до минус 2 градусов ночью 26 мая в Московской области, жителям региона следует быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 26 мая местами по Московской области ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов», – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС рекомендуют страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам в такую температуру следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

До этого заморозки в Подмосковье были зафиксированы в ночь на 21 мая. Тогда местами температура опустилась до минус 2 градусов.

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