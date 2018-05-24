РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. К новому учебному году для общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы на закупку учебников потратили почти 60 миллионов рублей, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году за счет средств бюджета Московской области для общеобразовательных учреждений закуплены учебники на общую сумму 59,98 миллионов рублей - 226 тысяч экземпляров», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2018 году всем детским садам выделены средства из областного бюджета на сумму 23,91 миллиона рублей на приобретение оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды.