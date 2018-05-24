РИАМО - 24 мая. В подмосковной Балашихе в четверг начал работу второй научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов-2018», на нем свою продукцию представили свыше 120 предприятий России, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

«В Балашихе на территории учебного центра Отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии 24 мая 2018 года начал работу второй научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов-2018». Организаторами мероприятия выступили Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерство внутренних дел России», – говорится в сообщении.

В этом году на форум аккредитованы 124 отечественных предприятия, работающих в интересах Росгвардии и других силовых структур. Их продукция размещена на 14 различных тематических направлениях. Это более 60 единиц разнообразной техники, свыше 50 видов стрелкового оружия, различные боеприпасы и прицельные комплексы, новейшие системы охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические средства медицинской службы, РХБ защиты и разведки, специальная радиоэлектроника и многое другое.

Основная составляющая форума – экспозиционная программа пройдет в несколько этапов и завершится 26 мая показом выставочных образцов, в том числе демонстрацией их боевых возможностей. В этот день зрители также увидят тактико-специальные действия спецподразделений Росгвардии.

Формат мероприятия включает экспозиционную, деловую и демонстрационную части. Это предоставляет возможность российским разработчикам и производителям вооружения, специальной военной и полицейской техники встретиться на кластерах форума, обсудить актуальные маркетинговые проблемы и наладить дальнейшее эффективное сотрудничество с коллегами. Еще одной стратегической задачей выставки является практическое внедрение представленных инноваций.