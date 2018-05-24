РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. В 2018 году разработают проект планировки территории Носовихинского шоссе, в нем определят границы реконструкции автодороги, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Реконструкция Носовихинского шоссе предусмотрена схемой территориального планирования Московской области. Госпрограммой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» предусмотрена разработка проекта планировки территории по данному объекту в 2018 году. Проектом будут установлены красные линии и границы зоны планируемого размещения реконструкции Носовихинского шоссе», - сказал представитель.

Он уточнил, что определение сроков проектирования и выполнения строительно-монтажных работ возможно только после выделения необходимого финансирования.

В настоящее время для улучшения транспортной ситуации на Носовихинском шоссе ведется строительство путепровода «Балашиха-Салтыковка» и путепровода на 16 километре Горьковского направления Московской железной дороги в районе станции «Реутов», завершить работы планируется в четвертом квартале 2019 года.

Кроме того, идет реконструкция автодороги федерального значения М-7 «Волга» до шести полос движения на участке с 26 по 30 километр и строительство трех разворотных петель с эстакадами через основную дорогу для организации разворотов и левоповоротных съездов. Это позволит значительно повысить пропускную способность автодороги за счет обеспечения непрерывного бессветофорного движения и наладить более удобное транспортное сообщение с прилегающими населенными пунктами.