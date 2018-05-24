РИАМО – 24 мая. Руководитель Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что ведомство почти завершило подготовку законопроектов для введения электронной трудовой книжки, сообщает в четверг Газета.ru.

«Мы сейчас практически завершили подготовку первого пакета законопроектов по так называемой электронной трудовой книжке. Дальше готовим законопроекты по электронному кадровому делопроизводству», — сказал Топилин на Петербургском международном экономическом форуме.

Топилин также подчеркнул, что в ПФР накоплено достаточно информации о страховом стаже работника, страховых взносах, также туда будут загружаться данные о квалификациях, увольнении и приеме на работу.

Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Деловые мероприятия в четверг начались с самого утра. Во второй день форума, 25 мая, в пленарном заседании примут участие президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Модератором будет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.