РИАМО – 24 мая. Торговая компания X5 Retail Group и «Опора России» заключили соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства, в рамках соглашения представителей МСП планируют привлекать к сотрудничеству с торговыми сетями компании и организовывать для них образовательные программы на тему специфики работы с крупными торговыми сетями, говорится в сообщении пресс-службы X5 Retail Group.

«X5 Retail Group и общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» заключили соглашение о совместной поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Документ подписали Александр Калинин, президент «Опоры России», и Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group, в рамках проходящего Петербургского международного экономического форума», - отмечается в сообщении.

Соглашение направлено на формирование благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в области производства продуктов питания. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества с региональными отделениями «Опоры России», отраслевыми ассоциациями и иными объединениями участников продовольственного рынка.

«Планируется привлекать к сотрудничеству с торговыми сетями X5 Retail Group малых и средних российских производителей продовольствия, а также совместно организовывать для них образовательные программы, рассказывающие о специфике работы с крупными торговыми сетями», - поясняется в сообщении.

В настоящее время торговые сети компании X5 Retail Group не только реализуют продукцию представителей малого и среднего бизнеса, но и предоставляют таким предприятиям торговые площади в аренду. Сотрудничество в области субаренды открывает широкие возможности для масштабирования малого бизнеса, который получает стабильный покупательский трафик и, соответственно, канал сбыта, а также перспективы собственного роста.

С 2013 года X5 привлекла к сотрудничеству порядка 5,5 тысяч частных предприятий, которые открыли более 29 тысяч собственных торговых точек в магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Большинство партнеров, заключивших договоры с X5, — фермеры в статусе индивидуальных предпринимателей, малые и средние компании, реализующие продукты питания, детские товары, и оказывающие различные бытовые услуги.

Кроме того, Х5 совместно с «Опорой России» в 2017 году провела первую деловую игру «Цепная реакция» для небольших производителей продовольствия, позволяющую понять основные принципы работы крупной сети, ее требования к производителям и организации бизнес-процессов.

Петербургский международный форум проходит с 24 по 26 мая. В нем традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Также на форум приедут глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.