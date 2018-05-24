РИАМО - 24 мая. В парке развлечений «Остров мечты», расположенном в Нагатинской пойме на юге Москвы, завершаются монолитные работы по сооружению досуго-развлекательной и тематической зон, они выполнены на 85-90%, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Парк развлечений возводится по адресу: Нагатинская пойма, участок №1 (Нагатинский затон). Парк будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь парка составит 292 тысячи квадратных метров. Высота одно-двух-пятиэтажной крытой зоны составит 75 метров. Подход к зданию организуют по пешеходной аллее с фонтанной линией, начинающейся от проспекта Андропова. В одноуровневой подземной автостоянке с эксплуатируемой кровлей создадут 1 555 машино-мест. С учетом открытых парковок на прилегающей территории общее число машино-мест составит 3 531.

«В парке развлечений возведены основные конструкции подземного паркинга, выполнена теплоизоляция наружных стен. Ведутся работы по сооружению надземной части досуго-развлекательной (выполнено 90% монолитных работ) и тематической зон (85%). Началось устройство внутренних стен и фасадов. На площадке работает 1,8 тысячи человек», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Центральным ядром будущего парка станет крытый тематический парк «Остров мечты». На его территории разместится парк киностудии «Союзмультфильм». Более половины тематических зон отдадут героям отечественных мультфильмов. Это будет первый в России всесезонный парк развлечений. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Кроме того, парк будет работать и как детская образовательная площадка.

Транспортную доступность будут обеспечивать платформа «ЗИЛ» Московского центрального кольца, а также станция метро «Технопарк» Замоскворецкой линии. От станции метро к детскому парку соорудят пешеходный переход через проспект Андропова.

Строительство ведется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Парк развлечений». Завершить строительство планируется во втором квартале 2019 года.

«Проверки на стройплощадке парка развлечений проводятся совместно с выездными лабораториями Центра экспертиз (ЦЭИИС). Выявленные нарушения устраняются в установленные комитетом сроки», – отметил Антосенко.