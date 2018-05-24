РИАМО - 24 мая. Обучение гидов стартовало в рамках нового пилотного проекта «Экскурсии в метро», обучающие лекции проводятся для специалистов, желающих получить аккредитацию на ведение экскурсий по станциям столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.

«Заявки на обучение подали уже более 100 человек. Обучение длительностью три дня проходит в Учебно-производственном центре. Гиды, успешно сдавшие экзамен, получат аккредитацию на проведение экскурсий. Уверенные в знании материала экскурсоводы могут сдать экзамен и без прослушивания лекций», – говорится в сообщении.

На первом занятии лекторы рассказывают об истории развития метро. Они делятся также многолетним опытом, особенностями проведения экскурсий на станциях метро. На двух следующих лекциях слушателям представляют информацию о правилах пользования и эксплуатации метрополитена. Также гиды узнают о технике безопасности и порядке работы в случае чрезвычайных происшествий.

Подать заявку на участие в проекте «Экскурсии в метро» можно на сайте метрополитена http://tour.mosmetro.ru/. В ней нужно указать фамилию, имя, отчество, контактные данные, информацию об образовании, а также о знании иностранных языков и опыте работы в качестве экскурсовода. После регистрации гиду направляется ответное письмо, где он может выбрать один из двух вариантов: пройти обучение или сдать экзамен.

Для аккредитованных гидов создадут личные кабинеты на сайте метрополитена. Здесь они смогут внести информацию о дате, времени и маршруте своих экскурсий. При этом должны соблюдаться основные правила: нельзя организовывать прогулки в часы пик, чтобы не мешать пассажирам, а в каждой экскурсионной группе количество участников не должно превышать 20 человек. Система не позволит занести информацию о планируемой экскурсии, если она не будет соответствовать всем требованиям.