РИАМО - 24 мая. В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отметили снижение числа жалоб от населения на состояние объектов освещения в текущем году на 16%, сообщила в четверг глава регионального надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«С начала года жители муниципальных образований Московской области обращались по факту неисправного и ненадлежащего состояния фонарей, светильников, элементов декоративной подсветки около 270 раз. Между тем, по состоянию на аналогичный период прошлого года от жителей поступило 321 обращение на аналогичную тематику. Таким образом, в 2018 году количество жалоб на состояние объектов освещения снизилось на 16%», – сообщила Витушева.

Она отметила, что наиболее заметно снижение в городском округе Балашиха, где количество подобных жалоб снизилось на 23 единицы, с 41 до 18. Также с 34 до 18 снизилось число жалоб на состояние освещения в Одинцовском районе. На 13 единиц упало количество упало количество обращений из Ступина и на 11 – из Королева.

Витушева напомнила, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу исправить ситуацию с состоянием объектов освещения в регионе.

«Исполняя поручение главы Подмосковья, в области не только было установлено большое количество новых уличных и дворовых светильников, но и благодаря Госадмтехнадзору, отремонтированы и приведены в надлежащее состояние установленные ранее объекты наружного освещения», – заключила главный государственный административно-технический инспектор региона.