РИАМО - 24 мая. Реанимации следует открывать для родственников пациентов, потому что поддержка близких больным часто необходима, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Собянин встретился с директором Центра паллиативной помощи Анной Федермессер и главным специалистом по анестезиологии и реаниматологии, доктором Денисом Проценко, они обсудили вопрос допуска родственников в реанимационные палаты.

«Открытая реанимация» — для многих врачей звучит как минимум непривычно. Ведь реанимация — это порой последняя грань между жизнью и смертью. Проводимые там процедуры для неспециалиста выглядят непонятно и порой страшновато. Особенно, когда на койке лежит родной человек», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что есть потребность открыть реанимации для посещения родственников, потому что для выздоровления пациенты особенно нуждаются в поддержке родных. К тому же нельзя лишать родственников права в последнюю минуту держать руку уходящего близкого человека.

«У меня самого была ситуация, когда в реанимации я держал за руку свою мать, у которой шансов на выздоровление было ноль, и она меня не узнала, но при этом крепко держала мою руку. Вопреки всему, врачи сами были в крайнем удивлении, без всякой медикаментозной терапии она вернулась, по сути, с того света, и через несколько недель ее выписали из больницы», — добавил Собянин.

Он отметил, что открывать реанимации непросто, так как этому препятствуют традиции и множество объективных проблем.

«И я с пониманием отношусь к тем врачам, которые пока только готовятся сделать такой шаг», — уточнил Собянин.

Он поддержал и поблагодарил врачей, которые этот шаг уже сделали и открыли свои реанимационные отделения для посещения родственников.