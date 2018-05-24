РИАМО - 24 мая. Главный дом городской усадьбы XIX века, принадлежавшей крупному промышленнику Ивану Карловичу Прове и расположенный в Басманном районе столицы, подготовит к ремонтно-реставрационным работам компания ООО «Архмасштаб», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Для участия в закупке были поданы две заявки. По решению конкурсной комиссии победителем конкурса с ограниченным участием признана компания ООО «Архмасштаб», которая выполнит контракт за 4,09 миллиона рублей. По условиям контракта, исполнитель проводит исследования и инженерные изыскания, разрабатывает проектную документацию, рабочую документацию, в том числе смету предстоящих видов работ», - отмечается в сообщении.

Работы по контракту должны быть исполнены в течение 200 рабочих дней с момента заключения контракта. Заказчик – ГКУ «Мосреставрация».

Объект представляет собой трехэтажное здание площадью почти 2 тысячи квадратных метров, построенное в стиле французского неоренессанса в конце XIX века архитектором Карлом Трейманом. Главный дом с двумя симметрично расположенными флигелями был предназначен для младших детей Ивана Прове двойняшек Федора и Адели, и сейчас можно увидеть над входами в картушах помещены вензели с инициалами владельцев – «ФП» и «АК». Сам Прове был совладельцем Торгового дома «Людвиг Кноп», директором правления Товарищества Кренгольмской мануфактуры.

Фасады усадебного дома и флигелей отделаны рустом и выкрашены контрастно в красный и бежевый цвета, главный фасад дома декорирован лепниной, окна обрамлены наличниками. От улицы особняк отделен кованой оградой.

В 1918 году усадьбу национализировали и отдали под учреждение здравоохранения. В настоящее время здание находится в собственности департамента городского имущества Москвы. Часть усадьбы занимают государственный хор имени Свешникова и Московский академический камерный хор.