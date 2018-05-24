РИАМО - 24 мая. Подмосковные власти готовы поделиться с другими регионами России своим опытом перехода на цифровую экономику, сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подмосковная делегация принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, который продлится по 26 мая.

«Наша задача - максимально уйти в цифровую экономику, то, о чем президент говорит, максимально убрать чиновников, которые могут поставить палки в колеса для ведения бизнеса. Портал контроля за исполнением контрактов мы сегодня здесь презентуем и другим регионам передаем, он позволяет вести полностью мониторинг того, что происходит в контрактной системе. Раньше мы могли проверять только 2% контрактов, а сегодня это все оцифровано, система работает онлайн», - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев высоко оценил итоги первого дня ПМЭФ-2018, в течение которого Подмосковье подписало ряд соглашений и провело встречи с инвесторами.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.