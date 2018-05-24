РИАМО - 24 мая. Более 60 тысяч жителей района Западное Бирюлево с вводом в 2019 году Московского центрального диаметра (МЦД) Нахабино-Подольск получат городской железнодорожный транспорт в шаговой доступности, сообщил журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«По сути, с запуском МЦД жители района получат полноценную ветку наземного метро. Это принципиально изменит транспортную доступность района. Например, чтобы сейчас из Западного Бирюлево добраться до Площади Ильича, нужно на автобусе доехать до метро «Пражская» и спуститься в подземку – всего на этот путь уходит около 70 минут. С запуском МЦД тот же путь можно будет преодолеть всего за 40 минут и без пересадок», – сказал Латыпов.

Он подчеркнул, что наземное метро в шаговой доступности получат 62 тысячи жителей района. Именно столько человек живет в так называемой «зоне притяжения» двух железнодорожных станций, которые войдут в Московский центральный диаметр Нахабино-Подольск: остановочных пунктов «Покровская» и «Красный строитель».

Позже в Западном Бирюлеве появится еще одна платформа МЦД – «Котляково». Всего на данный момент в районе живет более 88 тысяч человек.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Их преимущества, по сравнению с электричками, – минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.