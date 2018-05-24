РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники библиотеки №28 будут читать книги детям на свежем воздухе, начиная с 6 июня, сообщается в группе «Библиотеки города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска с 6 июня начинает работу детская площадка библиотеки №28. Во дворе на детской площадке у дома №24 по улице Ленина каждую среду, с 6 июня, сотрудники библиотеки будут читать книги детям, загадывать загадки, рисовать с ними и лепить из пластилина на свежем воздухе», – говорится в сообщении.

Проходить мероприятия будут в 12:00 каждую среду. Все желающие смогут бесплатно принять в них участие.