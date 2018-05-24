РИАМО - 24 мая. В Западном округе Москвы привлекли к ответственности арендатора, который, нарушив договор, открыл букмекерскую контору вместо кафе, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

По факту нарушения разрешенного использования земельного участка в Западном округе Москвы (Солнцевский проспект, владение 2, строение 2) возбуждено административное производство.

«На земельном участке, который город предоставил в аренду под предприятие общественного питание – кафе – функционирует букмекерская контора и коммерческий банк. Владелец объекта самовольно изменил функциональное назначение земельного участка, тем самым нарушив требования земельного законодательства и условия договора аренды», – говорится в сообщении.

По данному факту Госинспекцией по недвижимости составлен протокол, нарушителю предстоит оплатить штраф и принять меры, направленные на устранение нарушения.

Штрафные санкции за нарушение разрешенного использования земельного участка для юридических лиц достигают 150 тысяч рублей. При неисполнении законных требований Госинспекции по недвижимости штрафные санкции могут достигать 300 тысяч рублей.