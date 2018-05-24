РИАМО - 24 мая. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилым домам №№ 11 и 12, возведенным на улице Чистяковой в подмосковном Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дома возведены в рамках второй очереди строительства многоэтажной жилой застройки. Застройщиком выступает ООО ФСК «Лидер», строительство финансируется за счет средств инвестора.

«На объектах проведены проверки по извещению об окончании строительства, замечания застройщиком были устранены. Домам выданы ЗОСы, здания готовятся к вводу в эксплуатацию», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, площадь восьмисекционного дома переменной этажности (24-26 этажей) №11 составляет 58,2 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 819 квартир, среди которых 460 однокомнатных, 260 двухкомнатных, 99 трехкомнатных. Площадь квартир – 44,1 тысячи квадратных метров.

Площадь четырехсекционного дома переменной этажности (19-21-24) №12 составляет 28,2 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 414 квартир (студий – 76, однокомнатных - 165, двухкомнатных – 134, трехкомнатных - 39), площадь квартир – 21,4 тысячи квадратных метров.

В проекте учтены требования доступности для маломобильной категории населения. Благоустройство прилегающей территории отвечает необходимым требованиям и стандартам.