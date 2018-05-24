РИАМО - 24 мая. На юго-востоке Москвы в результате самовозгорания фургона пострадал водитель автомобиля, он получил незначительные ожоги, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Ранее в районе дома 45 на дублере Рязанского проспекта произошло самовозгорание фургона.

«В результате происшествия водитель фургона получил незначительные ожоги», – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента выясняются, добавил он.