РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. В ночь на 8 июня на трассе М-7 «Волга» временно ограничат движение транспорта в районе остановки «Леоново» в Балашихе, это связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

«На 22 километре трассы М-7 «Волга» в районе остановки «Леоново» в Балашихе движение транспорта будет временно ограничено в ночь с 7 на 8 июня в связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

7 июня с 22:00 до семи утра 8 июня проезжая часть трассы будет сужена до четырех полос – по две полосы в каждом направлении, а уже 8 июня с 2:00 до 2:40 движение на участке будет полностью перекрыто.