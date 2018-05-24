РИАМО - 24 мая. В городском округе Луховицы с 29 июня по 2 июля пройдет традиционный слет юных экологов «ЭКО-2018», его организаторами выступают Минэкологии, администрация округа и МБУ «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Главная цель мероприятия – привлечь школьников к природоохранной работе, привить им навыки исследовательской работы в сфере экологии. Участники слета соберутся на туристско-экологической базе «Росинка» в районе деревни Власьево.

«Школьников ждет насыщенная и увлекательная программа мероприятий. Дети проведут мониторинг экологического состояния реки Осетр, геологический и геоботанический практикумы в овраге и на Власьевской поляне, примут участие в экологической олимпиаде, различных конкурсах и мастер-классах. Оборудование для исследований, как всегда, предоставит Минэкологии», – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Помимо этого, школьники съездят на экскурсию в Рязань, проведут экологический десант, разработают и защитят собственные проекты создания экотроп.

«Ежегодный слет – один из важнейших инструментов привлечения интереса молодежи к экологическим проблемам. Министерство проводит широкую просветительскую работу, направленную, прежде всего, на молодое поколение. Дети быстро проникаются идеей ответственности человека за состояние окружающей среды, многие из них становятся волонтерами, нашими помощниками, а кое-кто впоследствии выбирает профессию эколога», – пояснил Коган.

Заявку на участие в слете можно подать до 15 июня в МБУДО ЦДЮТЭ: город Луховицы, переулок Советский, дом 4, или по факсу: 8 (496) 632-15-07, либо на электронный адрес: turistlmr@yandex.ru.