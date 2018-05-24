РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мая. Следователи Красногорска возбудил два уголовных дела против менеджеров, подозреваемых в продаже незарегистрированных и недоброкачественных медицинских изделий и лекарственных средств, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела в отношении двух менеджеров по продажам по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий)», - говорится в сообщении.

В первом случае менеджер продал покупателю незарегистрированный в России препарат.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 26 апреля менеджер по продажам одной из фирм в выставочном павильоне международного выставочного комплекса «Крокус Экспо», будучи осведомленным о том, что медицинский препарат «Арестин» не прошел государственную регистрацию на территории РФ и является недоброкачественным, контрафактным, действуя умышлено, осуществил его продажу в количестве двух упаковок сотруднику полиции, выступающему в качестве покупателя, за денежные средства в размере 105 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Фигурантом второго уголовного дела является менеджер по продажам другой фирмы, продавший несертифицированный дорогостоящий аппарат.

«Двадцать четвертого апреля в выставочном павильоне МВЦ «Крокус Экспо» мужчина, будучи осведомленным о том, что медицинское изделие - ультразвуковой аппарат для хирургической стоматологии с принадлежностями - не прошло государственную регистрацию в РФ в установленном законом порядке и не имеет соответствующего регистрационного удостоверения, осуществил продажу сотруднику полиции, выступающему в качестве покупателя, за денежные средства в размере 260 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В ходе допроса подозреваемые полностью признали свою вину.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование уголовных дел продолжается», - заключается в сообщении.