РИАМО - 24 мая. Почти 600 должностных лиц привлекли к административной ответственности после проверок исполнения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах Подмосковья, сообщил руководитель Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин в ходе заседания Мособлдумы.

По его словам, во исполнении поручения правительства РФ от 28 марта 2018 года было организовано проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.

«На территории Подмосковья осуществляют деятельность 1212 таких торговых центров, за выявленные нарушения к административной ответственности было привлечено 226 юридических лиц и 571 должностное лицо. Органами прокуратуры принято решение о направлении шести материалов проверок в отношении руководителей торговых центров в судебные инстанции для решения вопроса о приостановке работы торговых центров», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что проведено более 8 тысяч практических занятий и тренировок по эвакуации людей в случае пожара.

«За 2017 год за нарушение требований пожарной безопасности на подконтрольных объектах возбуждено около 5 тысяч административных дел», - заключил Полетыкин.

Особое внимание пожарной безопасности в местах массового скопления людей стали уделять в России после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. В результате пожара погибли несколько десятков человек, в том числе дети.