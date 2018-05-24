РИАМО - 24 мая. К предстоящему чемпионату мира по футболу будет выпущена лимитированная карта «Тройка-Подорожник», по которой можно будет ездить на общественном транспорте как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Лимитированная серия карт «Тройка-Подорожник» с уникальным дизайном поступит в продажу к чемпионату мира по футболу 2018 года. В Москве будет выпущено 5 тысяч экземпляров, в Санкт-Петербурге – 2 тысячи», – пояснил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Функционал объединенной карты включает в себя наличие двух «Кошельков» для проезда на городском пассажирском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга.

«Объединенные карты удобны для пассажиров, которые часто совершают поездки между двумя городами. Особенно актуальны такие карты во время мундиаля, когда множество болельщиков будут посещать матчи в Москве и в Санкт-Петербурге. Кроме того, карта с уникальным дизайном, посвященным чемпионату, станет приятным памятным сувениром о крупнейшем в мире футбольном турнире», – пояснил заммэра Москвы.

По словам Ликсутова за год существования было выпущено и реализовано более 50 тысяч карт «Тройка-Подорожник» и более 22 тысяч карт «Подорожник-Тройка».

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».