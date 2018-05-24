РИАМО - 24 мая. В спортивном комплексе «Арена-Истра» прошел областной этап IV Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», конкурс также проводился в рамках фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность», говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского добровольного пожарного общества.

Сразиться за звание лучшей дружины юных пожарных Московской области приехали победители зональных этапов: юные пожарные из Солнечногорска, Истры, Орехово-Зуева, Чехова и Королева.

«Ребята показали жюри высокие теоретические знания и практические навыки, отличную спортивную подготовку, блестяще пройдя все этапы конкурса: пожарную эстафету, смотр строя и песни, конкурс на умение вязать спасательные узлы, конкурс агитбригад», – говорится в сообщении.

В командном зачете лидерами стали юные огнеборцы из средней школы №2 имени В.Н. Михайлова из Королева, второе место у ребят из средней школы №10 Чехова, третье – у команды Октябрьской средней школы городского округа Истра.

Конкурс ежегодно проводят Московское областное отделение ВДПО, Главное управление МЧС России по Московской области и министерство образования Подмосковья.