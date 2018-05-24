РИАМО - 24 мая. Подмосковье подписало ряд соглашений и провело встречи с инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме, губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил первый день форума.

«Это не те соглашения, которые на бумаге, а имеют конкретный план действий по строительству новых заводов, созданию рабочих мест. И вот сегодня в первой половине дня мы очень интенсивно встречались с новыми инвесторами, это и сельское хозяйство, машиностроение, фармакология приходит к нам, для нас это приятное событие», - сказал Воробьев

Губернатор напомнил, что на этом форуме планируется подписать порядка 20 соглашений на 35 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - отметил глава региона.

В частности, в первый день работы ПМЭФ представители Подмосковья заключили соглашения с ООО «Индустриальный парк «Кашира», ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», компаниями «Газпром нефть», «Шульгино», «ЭкоНива-АПК» и другими.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.