РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. Руководители и сотрудники предприятий Балашихи сразились за звание лучшего стрелка из спортивного пистолета, победительницей стала руководитель городского отделения банка ВТБ Оксана Кирьянова, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Соревнования по стрельбе из спортивного пистолета «Предприниматель, попади в десятку!» прошли в Балашихе в рамках фестиваля бизнеса. Участники стреляли с расстояния в 20 метров. Они делали по три выстрела, за которые можно было набрать максимум 30 очков. В качестве оружия использовался спортивный пистолет «Викинг» с калибром 9 миллиметров – это аналог боевого пистолета системы Ярыгина. Турнир объединил как начинающих, так и опытных стрелков.

«Всего в соревнованиях приняли участие более 30 человек. Первое место на турнире заняла руководитель балашихинского отделения банка ВТБ Оксана Кирьянова, второе – менеджер отеля «East Gate» Елена Леонова, третье – генеральный директор компании «Глобал-Спецодежда» Денис Шабаев», – говорится в сообщении.

Среди участников были представители промышленных, строительных, торговых и других предприятий.

«Предприниматель должен быть не просто деловым, но и человеком смелым, точным, метким. Поэтому в этом (2018 году – ред.) году мы решили привести бизнесменов в стрелковый клуб «Атом», который входит в состав нашей палаты. Здесь мы провели соревнования «Предприниматель, попади в десятку!»», – сказал президент торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков.

Фестиваль бизнеса проходит в Балашихе с 26 мая по 6 июня. В этот период также организована работа школы молодого предпринимателя. Кроме того, участников ждут семинар «Бизнес-прорыв», выставка «Лучшие товары балашихинцам» и ярмарка вакансий.