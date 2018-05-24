РИАМО - 24 мая. В Москве заключен под стражу еще один участник организованной группы, похищавшей денежные средства граждан под видом продажи автомобилей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В отношении участника организованной группы, похищавшей денежные средства граждан под видом продажи автомобилей в автосалонах, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник управления связей с общественностью ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Мошенники действовали в автосалонах, расположенных на территории Москвы. Они заключали с клиентами договоры купли-продажи автотранспортных средств, в которых была прописана определенная стоимость автомобиля, а затем требовали необоснованную доплату в размере от 80 до 250 тысяч рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

В ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска, были установлены и задержаны активные члены организованной группы. В настоящее время установлен и задержан еще один соучастник противоправной деятельности, который работал в одном из автосалонов.