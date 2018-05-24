РИАМО - 24 мая. Сельскохозяйственное предприятие ФГУП имени Мерецкова, а также 4,5 тысячи гектаров земли и 28 объектов имущества предприятия переданы из федеральной собственности в собственность Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Как рассказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, передача из федеральной собственности обусловлена бедственным положением предприятия.

«Экономические показатели ФГУП имени Мерецкова критические – долг перед бюджетами всех уровней достиг 30 миллионов рублей. При этом страдает производительность – уменьшаются урожаи зерновых культур и поголовья скота. Поскольку у предприятия нет финансовых возможностей для развития комплекса и улучшения его положения, Московская область выступила с инициативой помочь ФГУП выйти из кризиса», – сказал Аверкиев.

Сельскохозяйственное предприятие ФГУП имени Мерецкова находится в городском округе Зарайск и уже 24 года ведет научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и технологическую работу по внедрению передового опыта и технологических достижений в сфере сельского хозяйства. Предприятие также занимается разведением крупного рогатого скота, молочного стада и производством зерновых культур. Из 4,5 тысячи гектаров земель предприятия 3 780 гектара занимают пашни.

Московская область планирует передать имущественный комплекс инвестору, готовому погасить долг и продолжить развитие сельскохозяйственного направления в области. Это повысит инвестиционную привлекательность региона, обеспечит налоговые поступления в бюджеты и создаст новые рабочие места.

В настоящий момент правительство области рассматривает проект, инвестиционный потенциал которого составляет более 1 миллиарда рублей.