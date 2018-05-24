РИАМО - 24 мая. Уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» возбудили по факту гибели подростка в столичном метро, трагический инцидент произошел утром в четверг, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 24 мая 2018 года на станции метро «Театральная» Московского метрополитена погиб 16-летний подросток.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту смерти несовершеннолетнего в метро возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», - сказала Иванова.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего. Следователи также проверят условия жизни и воспитания подростка в семье. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.